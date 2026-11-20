به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا در این دوره از رقابت‌ها، ۵۶ نفر در در دو بخش حفظ قرآن کریم و آزمون برخط حضور دارند

یاسر صیادیان هدف از برگزاری این آزمون را ترویج فرهنگ قرآنی، گسترش آموزه‌های قرآن و عترت در زندگی مردم و حمایت از فعالان این حوزه عنوان کرد.

محسن توکلی‌مهر، کارشناس قرآن، عترت و نماز و حوزه پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دنا نیز با اشاره به اهمیت ترویج معارف قرآنی در مدارس گفت: آموزش و پرورش شهرستان دنا از طریق برنامه‌هایی همچون برگزاری کلاس‌های حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم و آموزش روخوانی و روان‌خوانی، گسترش فرهنگ قرآنی را در مدارس دنبال می‌کند.

وی با اعلام آمادگی آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت مربیان جهادی در حوزه قرآن و حفظ قرآن کریم افزود: مدارس شهرستان ظرفیت گسترده‌ای برای پرورش استعداد‌های قرآنی دارند و انتظار می‌رود مربیان قرآنی در سطوح مختلف با آموزش و پرورش همکاری کنند تا فعالیت‌های قرآنی و دوره‌های حفظ قرآن در مدارس گسترش یابد.