به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پاکدشت شب گذشته در ادامه اجتماعات شبانه خود که به شب دویست‌وشصت‌وچهارم رسیده است، در حالی در خیابان‌ها و میادین شهر گرد هم آمدند که اندوه شهادت رهبر انقلاب، فضای این گردهمایی را آکنده از احساس مسئولیت و همدلی کرده بود.

شهروندان در ادامه، شهادت رهبر انقلاب را نه پایان یک راه، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از مسئولیت‌پذیری نسل امروز دانستند و اعلام کردند همان گونه که در طول این ۲۶۴ شب، حضور خود را در میدان حفظ کرده‌اند، در روز‌های پیش رو نیز پشتیبان نظام و نیرو‌های مسلح خواهند بود.