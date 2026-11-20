همه مرز‌های شرقی، غربی و شمالی کشور باز است و همه در تلاش هستند تا بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنیم.

مرز‌های شرقی، غربی و شمالی کشور همه باز هستند

مرز‌های شرقی، غربی و شمالی کشور همه باز هستند



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در حاشیه نشست هم اندیشی «منطقه آزاد سرخس، از ظرفیت‌های ژئوپلتیک تا پیشرانی توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای ایران»گفت: بخشی از رسوب کالا در مناطق آزاد و مرز‌ها طبیعی است، البته همه تلاش داریم که مانند گذشته رسوب کالا نداشته باشیم و اکنون همه ارگان‌ها بسیج شده‌اند تا این مشکل را حل کنیم.

حسین فروزان با اشاره به سفرش به مرز دوغارون افزود: اوضاع این مرز نسبت به بازدید ۲ ماه قبل هم بهبود یافته و تردد‌های تجاری در این گذرگاه مرزی بهتر شده است.

وی ادامه داد: با تلاش همکاران در مرز سرخس، تردد در این گذرگاه ریلی و جاده‌ای را قابل افزایش می‌دانم.

احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد نیز در سخنانی گفت: منطقه آزاد سرخس به عنوان نقطه کریدوری مهم ایفای نقش می‌کند و امیداریم در قالب همکاری‌های بین المللی این منطقه آزاد بتواند ارائه خدمات به استان خراسان رضوی و کل کشور ارتقا دهد.

منطقه آزاد سرخس در قالب نشست هم اندیشی «منطقه آزاد سرخس، از ظرفیت‌های ژئوپلتیک تا پیشرانی توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای ایران» پذیرای شماری از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های علامه طباطبایی و فردوسی در مشهد بود.