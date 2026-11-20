مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین در دویست‌وشصت‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی خود، با حضور گسترده در میدان‌های شهر، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشته و بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت رهبر انقلاب، جریان اجتماعات شبانه مردم در شهرستان ورامین با عبور از مرز دویست و شصت و چهار شب، بار دیگر به نمادی از وفاداری و استقامت تبدیل شد.

حاضران در این گردهمایی با سر دادن شعار‌های حماسی و تجدید پیمان با آرمان‌های والای مقام معظم رهبری، اعلام کردند که شهادت ایشان، انگیزه‌ای دوچندان برای استمرار مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان فراهم آورده است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی تأکید کردند که حضور مستمر در میدان، بازتابی از اراده خلل‌ناپذیر مردم ورامین در حمایت از حاکمیت اسلامی و حفظ اقتدار کشور است.