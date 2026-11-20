رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، از بررسی عملکرد شش‌ماهه دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای سند ارتقای بهره‌وری خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محسن پاپری‌زارعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، از بررسی عملکرد شش‌ماهه دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای سند ارتقای بهره‌وری خبر داد و گفت: برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در سه حوزه انرژی، آب و کشاورزی، به‌صورت دوره‌ای در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارزیابی می‌شود.

محسن پاپری‌زارعی در حاشیه هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به پنج دستور کار این نشست اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، بررسی برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در راستای سند ارتقای بهره‌وری استان بود.

وی با بیان اینکه بهره‌وری یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام تولید و ارزش افزوده کشور است، افزود: سند ارتقای بهره‌وری استان فارس بر اساس اسناد بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ارتقای بهره‌وری کشور، در سه حوزه انرژی، آب و کشاورزی تدوین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس ادامه داد: بر همین اساس، عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر شش ماه یک‌بار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی و ارزیابی می‌شود و در جلسه امروز نیز عملکرد شش‌ماهه نخست دستگاه‌ها در اجرای این سند مورد بررسی قرار گرفت.

پاپری‌زارعی با اشاره به تعیین تکالیف جدید برای دستگاه‌های اجرایی گفت: در این جلسه، استاندار فارس و اعضای شورا الزامات و تکالیفی را برای ۹ دستگاه اجرایی شامل چهار دستگاه در حوزه برق، سه دستگاه در حوزه آب، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان تصویب کردند تا اقدامات لازم را در راستای تحقق اهداف سند بهره‌وری انجام دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه فرهنگ بهره‌وری در استان افزود: رویداد بهره‌وری انرژی دو سال قبل برگزار شد و رویداد بهره‌وری آب با محوریت آب کشاورزی، شرب و صنعت نیز ۲۵ آذرماه امسال برگزار می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس همچنین از تشکیل کمیته اجرایی بهره‌وری در حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد بهره‌وری کشاورزی در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد.

پاپری‌زارعی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها در نیمه دوم سال نیز دوباره ارزیابی خواهد شد، تصریح کرد: در پایان سال، اقدامات انجام‌شده با اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در سند ارتقای بهره‌وری استان تطبیق داده می‌شود.

وی، پیگیری و جذب اعتبارات ملی را از دیگر موضوعات مهم این نشست عنوان کرد و افزود: با تأکید استاندار فارس، الزام دستگاه‌های اجرایی به پیگیری و جذب اعتبارات ملی نیز در این جلسه مطرح و به تصویب رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در ادامه به بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی اشاره کرد و گفت: طرح‌های مختلفی در این کارگروه مطرح شد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها به تصویب رسید و تعدادی از طرح‌ها نیز به دلیل وجود برخی مشکلات برای بررسی و بازنگری بیشتر به کارگروه بازگردانده شد.

پاپری‌زارعی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال دولت و اراضی ملی خاطرنشان کرد: استاندار فارس بر نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی بر اجرای مصوبات و پیگیری اقدامات پس از تصویب طرح‌ها تأکید کرده است تا مصوبات شورا به دلیل نبود نظارت و پیگیری لازم، بدون نتیجه باقی نماند.