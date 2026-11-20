مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا در دویست‌وشصت‌وچهارمین شب از اجتماعات خود، با حضور در میدان شهید چمران، یاد و آرمان‌های رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت رهبر انقلاب، مردم ولایت‌مدار شهرستان پیشوا در دویست‌وشصت‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی خود، در میدان شهید چمران گرد هم آمدند.

حاضران در این مراسم با تأکید بر استمرار مسیر انقلاب، بر وحدت و همبستگی ملی در برابر تهدید‌های دشمنان تأکید کردند و ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام و شهدا، اعلام کردند که این حرکت مردمی تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.