هنرمندان کرمانی با اجرای نمایش «آیین بی‌مرثیه»، روایتگر مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب و پیوند حماسه آنان با فرهنگ عاشورا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، نمایش «آیین بی‌مرثیه» با محوریت شهدای دانش‌آموز میناب و پیوند سرگذشت آنان با مسیر کربلا، پس از حدود ۶ ماه تمرین، از ۲۷ آبان تا ۱۲ آذر در فرهنگسرای کوثر کرمان روی صحنه می‌رود.

این نمایش با حضور ۳۹ بازیگر و ۱۱ نفر از عوامل، در مدت ۴۷ دقیقه اجرا می‌شود و تلاش دارد روایتی مستند و مبتنی بر واقعیت از این حادثه تلخ ارائه دهد.

گروه اجرایی برای نزدیک شدن روایت به واقعیت، بخش‌های مختلف نمایش را با همراهی خانواده شهدای میناب و معلم مدرسه این شهدا پیش برده و قرار است در روز‌های آینده نیز از دیدگاه‌ها و روایت‌های آنان بهره بگیرد.

آشنایی بیشتر نوجوانان با جزئیات این حادثه و شناخت بهتر آنان از دشمن، از اهداف اجرای این اثر نمایشی است؛ اثری که می‌کوشد با زبان هنر، مظلومیت دانش‌آموزانی را روایت کند که قربانی جنگ شدند.

شاید اجرای یک نمایش به پایان برسد، اما روایت کودکان قربانی جنگ نباید از حافظه جامعه پاک شود.