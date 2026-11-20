سرمربی فجر سپاسی شیراز گفت : : چادرملو جسور و فیزیکی است؛ اما فجر با امتیاز میزبانی به دنبال موفقیت است .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مهدی رجب‌زاده، سرمربی فجرسپاسی، در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو اردکان، حریف را یکی از تیم‌های خوب فوتبال کشور با سبک بازی جسورانه و توان فیزیکی بالا توصیف کرد و گفت: برنامه‌ریزی مناسبی برای این رویارویی انجام شده است؛ او همچنین با اشاره به تعطیلات دو هفته‌ای لیگ، حفظ روند رو به رشد تیمش را وظیفه کادر فنی دانست.

رجب‌زاده در این نشست اظهار کرد: چادرملو یکی از تیم‌های خوب فوتبال کشور است که با جسارت بازی می‌کند و از نظر فیزیکی نیز شرایط قابل توجهی دارد. بازی‌های این تیم را بررسی کرده‌ایم و برای رویارویی با آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده‌ایم.

او با تأکید بر اجرای برنامه‌های تمرینی در زمین افزود: امیدوارم بازیکنان فجر مانند دیدار‌های گذشته بتوانند برنامه‌های فنی و تاکتیکی و نکاتی را که در تمرین‌ها با آنها مطرح کرده‌ایم، به بهترین شکل در زمین اجرا کنند و با استفاده از امتیاز میزبانی، این مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

سرمربی فجرسپاسی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تعطیلات دو هفته‌ای لیگ برتر و احتمال برهم خوردن روند خوب این تیم گفت: این موضوع از گذشته در فوتبال ما وجود داشته و مسئله تازه‌ای نیست و در چنین شرایطی وظیفه کادر فنی است که با برنامه‌ریزی، آمادگی تیم را حفظ کند.