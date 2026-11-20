به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، فقط ۱۲.۲ درصد خانوار‌های شهری ایران موتورسیکلت دارند؛ اما در بوشهر این رقم به ۵۹.۶ درصد می‌رسد!

۱۰ استان دارای بیشترین سهم خانوار‌های شهری دارای موتورسیکلت بدین شرح است:

۱. بوشهر — ۵۹.۶٪

۲. یزد — ۴۵.۱٪

۳. قم — ۲۶.۲٪

۴. اصفهان — ۲۳.۲٪

۵. خراسان جنوبی — ۲۲.۸٪

۶. فارس — ۲۲.۱٪

۷. زنجان — ۱۹.۴٪

۸. هرمزگان — ۱۹٪

۹. مرکزی — ۱۳.۸٪

۱۰. گلستان — ۱۳.۳٪

اما مسئله فقط تعداد موتور‌ها نیست؛ بلکه آرامش مردم است!

اگزوز‌های دستکاری‌شده، گاز دادن‌های بی‌مورد و تعویض دیرهنگام دنده برای تولید صدای بیشتر، آسایش محله‌ها را مختل می‌کنند؛ صدا‌هایی که حتی به داخل خانه‌ها نفوذ می‌کنند!

آلودگی صوتی می‌تواند موجب استرس، اختلال خواب و کاهش کیفیت زندگی شود.

بر اساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ایجاد عمدی صدای ناهنجار تخلف است و می‌تواند به جریمه و توقیف موتورسیکلت منجر شود.