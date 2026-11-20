«ایران پیشرو» ؛ نمایشگاه فناوری و دانش در مدیریت شهری
نمایشگاه ایران پیشرو، نمایشگاهی که فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای داخلی و ارزیابی مسیر پیشرفت کشور فراهم میکند. این روزها برج میلاد میزبان دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان وجوانان این مرزو بوم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه و رویداد تهران پیشرو (CITEX) که به همت سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در برج میلاد برپا شده، امشب ۲۹ آبانماه به کارخود پایان می دهد. نمایشگاه «ایران پیشرو» (سیتکس)با هدف معرفی دستاوردهای فناوری و اقدامات انجامشده برای بهکارگیری فناوری و دانش در مدیریت شهری برگزار شد تا شهروندان تهرانی با عملکرد مدیریت شهری در این حوزه آشنا شوند.