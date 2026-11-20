



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محمدسعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از رویارویی با فجرسپاسی، مسابقه پیش‌رو را کاملاً تاکتیکی خواند و با تأکید بر شناخت کامل دو تیم از یکدیگر گفت: تیمی برنده می‌شود که اشتباهات کمتری داشته باشد؛ او همچنین تصریح کرد تیمش با هدف کسب سه امتیاز به شیراز آمده است.

سرمربی چادرملو سپس به تحول فجرسپاسی در دوره هدایت مهدی رجب‌زاده اشاره کرد و گفت: جا دارد به آقای رجب‌زاده بابت تحولی که در این تیم به وجود آورده‌ تبریک بگویم. فجرسپاسی در هفته‌های اخیر در قامت یک تیم مدعی ظاهر شده است. این تیم بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد و جوانان باکیفیتی نیز در ترکیبش حضور دارند. تأثیر حضور آقای رجب‌زاده کاملاً در عملکرد تیم دیده می‌شود.

او درباره آمادگی شاگردانش در فاصله باقی‌مانده تا مسابقه توضیح داد: پس از مسابقه قبلی، از فرصتی که در تعطیلات فیفادی در اختیار داشتیم به‌خوبی استفاده کردیم و تمرینات بسیار خوبی انجام دادیم. در مقطعی از فصل قرار داریم که تیم‌ها شناخت مناسبی از یکدیگر پیدا کرده‌اند و به همین دلیل مسابقه کاملاً تاکتیکی خواهد بود.

اخباری افزود: امیدوارم بازیکنان دو تیم با سلامت کامل مسابقه را به پایان برسانند. در چنین بازی‌هایی تیمی برنده می‌شود که اشتباهات کمتری داشته باشد. ما با هدف کسب سه امتیاز به شیراز آمده‌ایم و برای رسیدن به این هدف تلاش خواهیم کرد.

سرمربی چادرملو در بخش دیگری از نشست، به غیبت کاپیتان مصدوم تیمش پرداخت و گفت: سعید محمدی‌فرد برای ما فقط یک بازیکن نبود. او کاپیتان تیم و فردی بود که از نخستین روز تأسیس چادرملو کنار من و مجموعه حضور داشت. سعید به‌تازگی رباط داخلی خود را جراحی کرده و متأسفانه تا پایان فصل در اختیارمان نخواهد بود. امیدوارم دوران درمان را به‌خوبی پشت سر بگذارد و هرچه زودتر به میدان برگردد.

او درباره دیگر غایبان تیمش نیز گفت: اسلام‌طلب، صفری و رضا بهان بازیکنان مصدوم ما هستند و در این مسابقه حضور ندارند، اما سایر بازیکنان را در اختیار داریم.