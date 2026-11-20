مردم شهرستان بهارستان در دویست‌وشصت‌وچهارمین اجتماع شبانه خود در شهرهای صالحیه، نسیم‌شهر و گلستان، بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار نسیم شهر با حضور در میدان هفت تیر، گلستانی‌ها در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای و مرد شهر صالحیه نیز با حضور در خیابان شهید محمد جهان‌آرا، بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با اشاره به حضور مستمر مردم در ۲۶۴ شب گذشته، اتحاد و همبستگی ملی، بصیرت و آگاهی، توکل به وعده الهی و اقتدار نیرو‌های مسلح را از عوامل اصلی عبور از شرایط کنونی دانستند و تأکید کردند ملت ایران همچون سال‌های دفاع مقدس هشت ساله بسیجی وار در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد