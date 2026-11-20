مردم شهرستان قدس در دویست و شصت و چهارمین شب از حضور مستمر خود در خیابان‌ها، بار دیگر با تکیه بر اراده ملی و استقامت در میدان، بر تداوم ایستادگی در برابر دشمنان و حفظ اقتدار کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم این شهرستان در شب گذشته، بار دیگر با حضور گسترده در خیابان‌ها، پیام همبستگی و استقامت خود را به گوش جهانیان رساندند.

حاضران در این گردهمایی با تأکید بر اینکه استمرار حضور در میدان، بازتابی از اراده خلل‌ناپذیر ملت در برابر تهدیدات است، اعلام کردند که مسیر ایستادگی در برابر دشمنان تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.