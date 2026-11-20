مردم شهریار در دویست‌وشصت‌وچهارمین اجتماع شبانه خود در میدان شهدای گمنام، ضمن تجلیل از هفته بسیج، بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی ملی برای مقابله با چالش‌های پیش رو تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان شهریار در میدان شهدای گمنام، با حضور پرشور خود در قالب ۲۶۴امین اجتماع شبانه، ضمن تجلیل از مقام بسیج و گرامیداشت هفته بسیج، بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی میان مردم تأکید کردند.

حاضران در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی و اعلام حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به شهدای گمنام، بر اهمیت حفظ همبستگی ملی در برابر چالش‌های پیش رو تأکید ورزیدند.