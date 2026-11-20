در دویست‌وشصت‌وچهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس، شرکت‌کنندگان با اشاره به ناکامی‌های سیاسی ترامپ، بر ضرورت تقویت نقش بسیج در عرصه‌های خدمت‌رسانی و حمایت از اقتدار کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ناکامی دونالد ترامپ در دستیابی به اهداف سیاسی و دیپلماتیک خود را نشانه تداوم شکست‌های آمریکا پس از تجاوز به ایران دانستند.

حاضران همچنین با اشاره به دیدار‌های اخیر ترامپ با مقامات چین و روسیه، درباره انزوای سیاسی آمریکا و ناتوانی این کشور در پیشبرد اهدافش سخن گفتند.تأکید بر نقش حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه و حمایت از نیرو‌های مسلح در حفظ اقتدار و امنیت کشور، از دیگر محور‌های این گردهمایی بود.

در ادامه، هم‌زمان با نزدیک شدن به هفته بسیج، نقش این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گرفت.شرکت‌کنندگان، گروه‌های جهادی، کمک‌های مؤمنانه، خدمات عام‌المنفعه و مشارکت در حل مشکلات مردم را از جلوه‌های فعالیت بسیج برشمردند.

همچنین بر ضرورت تقویت نقش بسیج در حمایت از مردم، کمک به دستگاه‌های اجرایی و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی تأکید شد.