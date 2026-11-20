معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور گفت: رئیس جمهور دستور رسیدگی و ابراز همدردی با حادثه دیدگان استان ایلام را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علی زینی‌وند شامگاه پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی اهواز ضمن قدردانی از اقدامات استاندار خوزستان در رسیدگی به مصدومان حادثه اخیر استان ایلام بیان کرد: رئیس‌جمهور دستور دادند برای ابراز همدردی با مردم استان ایلام و رسیدگی به وضعیت مجروحان و افرادی که در حادثه اخیر آسیب دیده‌اند، سفری به خوزستان انجام شود.

وی با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در خوزستان برای پذیرش و درمان مصدومان افزود: از اقدامات استاندار خوزستان و مجموعه درمان این استان که بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم را برای پذیرش و رسیدگی درمانی به مصدومان در بیمارستان‌ها انجام دادند قدر دانی می‌کنم.

زینی‌وند با تاکید بر مسئولیت‌پذیری مجموعه مدیریت استان در این حادثه اظهار کرد: به نمایندگی از دولت و مردم استان ایلام، مراتب تشکر و قدردانی خود را از استاندار خوزستان و تمامی دست‌اندرکارانی که در رسیدگی به حادثه‌دیدگان همکاری و مشارکت داشتند، اعلام می‌کنم.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور نیز همچنین در ورود به اهواز از پیگیری روند درمان مصدومان تصادف آبدانان و ابلاغ همدردی دکتر پزشکیان به حادثه‌دیدگان خبر داد.

سید محمدمهدی طباطبایی گفت: به نمایندگی از رئیس‌جمهور، مراتب تسلیت و همدردی دولت را به خانواده‌های داغدار ابلاغ خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری وضعیت مصدومان این حادثه، بر انتقال پیام همدردی و همراهی رئیس‌جمهور با آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس برنامه این سفر، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور و معاون سیاسی وزیر کشور به همراه استاندار خوزستان عازم شهرستان دزفول خواهند شد تا با حضور در بیمارستان گنجویان، از مصدومان این حادثه عیادت و از نزدیک در جریان روند درمان آنان قرار گیرند.

حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت پیمانکاری اویکو شاغل در پتروپالایش دهلران، شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه در محور دشت‌عباس به مورموری رخ داد که بر اثر آن ۱۳ نفر جان باختند و شماری دیگر مصدوم شدند که بلافاصله با پیگیری استاندار خوزستان به بیمارستان گنجویان دزفول اعزام و تحت درمان قرار گرفتند.