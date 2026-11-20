مردم ولایتمدار قرچک با حضور پرشور در میدان امام خمینی (ره)، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، بر ایستادگی در برابر تروریسم و نابودی تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب برنامه‌های هفته بسیج، ۲۶۴ نفر از مردم قرچک در مراسم «امین قرار شبانه» در میدان امام خمینی (ره) گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع با بیان حمایت خود از ارزش‌های بسیج، بر ضرورت مقابله با تروریسم و نابودی عاملان ترور و تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند و ضمن تجدید میثاق با حاکمیت اسلامی، بر ادامه حضور فعال خود در عرصه‌های مختلف دفاع از میهن تأکید ورزیدند.