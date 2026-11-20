۱۱۰ میلیارد ریال برای تأمین فرش و زیرساخت‌های نمازخانه مدارس کرمان اختصاص یافت تا زمینه اقامه نماز و ترویج این فریضه در محیط‌های آموزشی فراهم‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، در یکی از جلسات شورای آموزش‌وپرورش، موضوع تأمین زیرساخت‌های نمازخانه مدارس مطرح شد که با دستور استاندار، این اعتبار برای تأمین فرش و بهسازی نمازخانه‌های مدارس در نظر گرفته شد.

نخستین مرحله از تجهیز نمازخانه‌های مدارس با آماده‌سازی اقلام مورد نیاز به سرانجام رسیده و قرار است در مراحل بعدی، این اقلام به مدارس شهر کرمان و دیگر مناطق استان ارسال شود.

تأمین این زیرساخت‌ها، گامی در مسیر تقویت فرهنگ نماز در مدارس است؛ چراکه مدرسه، به تعبیر امام راحل، کارخانه انسان‌سازی و یکی از مهم‌ترین بستر‌های تربیت نسل آینده است.