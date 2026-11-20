بیستمین آزمون سراسری قرآن کریم با حضور ۳۸۴ نفر از قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان به معارف قرآنی در شهرستان خواف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خواف در حاشیه برگزاری این آزمون، با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه گفت: استقبال علاقه‌مندان از این رویداد قرآنی نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند شهرستان خواف در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

وی افزود: توسعه آموزش‌های قرآنی، حمایت از مؤسسات و فعالان این حوزه و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در برنامه‌های قرآنی از اولویت‌های فرهنگی شهرستان است.

وی ضمن قدردانی از عوامل اجرایی، مؤسسات و فعالان قرآنی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری آزمون، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز گسترش انس با قرآن کریم و ترویج عملی آموزه‌های این کتاب آسمانی در جامعه باشد.

این آزمون با هدف ترویج فرهنگ قرآن و عترت، توسعه فعالیت‌های قرآنی، سنجش سطح دانش و مهارت‌های قرآنی و ایجاد انگیزه در میان علاقه‌مندان، در مجتمع فرهنگی و هنری شهید مدرس برگزار شد در این دوره از آزمون، ۳۸۴ نفر از شرکت‌کنندگان شهرستان خواف در رشته‌ها و بخش‌های مختلف قرآنی به رقابت پرداختند.