مرکز اسلامی انگلیس در لندن، ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه ژرف‌اندیش و استاد برجسته حوزه‌های علمیه حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و حوزه‌های علمیه دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی امام مرکز اسلامی انگلیس آمده است: آن عالم وارسته، افزون بر جایگاه ممتاز علمی و عمق کم‌نظیر مباحث فقهی و اصولی، همواره بر ضرورت انس بیشتر طلاب با قرآن کریم و تعمق در روایات و معارف اهل‌بیت (ع) تأکید داشت و در تربیت نسل‌های متعدد از عالمان و مجتهدان نقشی ماندگار ایفا کرد.

از ویژگی‌های برجسته ایشان، اهتمام ویژه به گسترش فرهنگ فاطمی و احیای شعائر عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) بود. تقارن ارتحال این مرجع دلباخته اهل‌بیت علیهم‌السلام با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یادآور یک عمر ارادت و تلاش خستگی‌ناپذیر ایشان در پاس داشت مقام و مظلومیت آن بانوی بزرگوار است.

اینجانب که سالیان طولانی افتخار بهره‌مندی از محضر درس آن استاد فرزانه را داشته‌ام، خاطره دقت‌های عمیق علمی، استدلال‌های استوار اصولی و تأکید‌های مکرر ایشان بر معارف قرآن و عترت را همواره گرامی خواهم داشت.

مرکز اسلامی انگلیس این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با حضرت صدیقه کبری (س) مسئلت دارد.

علاوه پیام‌های تسلیت مرکز اسلامی انگلیس و مجمع اسلامی جهانی لندن در پی درگذشت آیت الله العظمی وحید خراسانی، چندین نهاد و موسسه دینی و شیعی در انگلیس، با صدور پیام‌هایی ارتحال آن عالم ربانی را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج) و ملت بزرگ ایران تسلیت گفتند و با خانواده محترم ایشان ابراز همدردی کردند.