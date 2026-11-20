وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بازار اقتصاد دیجیتال، مرز نمی‌شناسد و حالا ارمنستان می‌تواند یکی از مسیر‌های ورود شرکت‌ها، جوانان و نخبگان ایرانی به بازار فناوری کشور‌های منطقه باشد.

سید ستار هاشمی در حاشیه سفر به ارمنستان برای شرکت در نمایشگاه دیجی تک ۲۰۲۶ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: دیدار و رایزنی با مقام‌های کشور‌های شرکت‌کننده و بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، از برنامه‌های این سفر است.

هاشمی با اشاره به راهبرد وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت کشور‌های منطقه، توافق‌های این سفر را فرصتی برای ورود جوانان و نخبگان ایرانی به بازار کشور‌های عضو (CIS) دانست.

وی گفت: نمایشگاه دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶ نیز با تمرکز بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی، از انرژی و تراشه‌ها تا زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده و کاربرد‌های تجاری این فناوری، با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت و ۱۰۰ سخنران از کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بازار اقتصاد دیجیتال، مرز نمی‌شناسد و حالا ارمنستان می‌تواند یکی از مسیر‌های ورود شرکت‌ها، جوانان و نخبگان ایرانی به بازار فناوری کشور‌های منطقه باشد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، روز گذشته با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه و حضور در نمایشگاه بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، به ایروان سفر کرد.