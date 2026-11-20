آیلار جامی و زهرا رحیمی، نمایندگان کشورمان پس از دو پیروزی مقابل حریفان به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های قهرمانی پاراتکواندو جهان ۲۰۲۶ موجو راه یافتند.

پاراتکواندو قهرمانی جهان، راه یابی دو نماینده ایران به نیمه نهایی

پاراتکواندو قهرمانی جهان، راه یابی دو نماینده ایران به نیمه نهایی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیلار جامی، نماینده وزن منهای ۴۷ کیلوگرم زنان کلاس K۴۴ ایران، پس از دو پیروزی ارزشمند برابر نمایندگان گرجستان و تایلند، به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های قهرمانی پاراتکواندو جهان ۲۰۲۶ موجو راه یافت.

جامی در نخستین مبارزه با نتیجه دو بر یک لیا چاچیبایا از گرجستان را شکست داد و در ادامه نیز با برتری دو بر یک مقابل خوانسودا فوانگکیچا از تایلند، جواز حضور در جمع چهار نفر برتر را کسب کرد.

آیلار جامی در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف شریجانا گیسینگ از استرالیا می‌رود.

زهرا رحیمی، نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان کلاس K۴۴ ایران، با کسب دو پیروزی متوالی برابر نمایندگان مصر و ترکیه، مقتدرانه به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های قهرمانی پاراتکواندو جهان ۲۰۲۶ موجو صعود کرد.

رحیمی در نخستین مبارزه با نتیجه دو بر یک سلما عبدالمنعم حسن از مصر را شکست داد و در ادامه با برتری دو بر صفر مقابل مریم بتول کاودار از ترکیه، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف سورنجاو اولامبایار از مغولستان می‌رود.