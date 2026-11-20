ابرار علی ۵۲ ساله، عضو مسلمان شورای شهر برادفورد هدف حملات با چاقو قرار گرفت و با جراحات جدی به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ به گفته شاهدان این عضو مسلمان و مستقل شورای شهر، هنگام کمک به فعالیت‌های یک موسسه خیریه جوانان در خیابان مانسه نزدیک لاستردایک براد فورد هدف قرار گرفت.

ریاض احمد عضو شورای منطقه برادفورد این حمله را عمیقا نگران کننده توصیف کرد.

به گفته منابع محلی پلیس می‌گوید مردی ۳۲ ساله را به ظن اقدام به قتل دستگیر شده است.

ریچارد پادول سرپرست ارشد و فرمانده ناحیه برادفورد گفت: این یک حادثه جدی است که در آن یک عضو شورای محلی در خیابان مورد اصابت چاقو قرار گرفته است و ما در این زمان دشوار با او، خانواده و همکارانش ابراز همدردی می‌کنیم.

پلیس انگلیس هنوز هویت فرد بازداشت شده و انگیزه این حمله را بیان نکرده است، اما گفته تحقیقات دراین باره ادامه دارد.

آمار وزارت کشور انگلیس که صرفا از شکایات ثبت شده در ادارات پلیس استخراج شده است نشان می‌دهد فقط در انگلیس و ولز در سال منتهی به مارس امسال به بیش از پنج هزار فقره رسیده که ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل است.

فعالان حامی حقوق مسلمانان در انگلیس می‌گویند این آمار تنها نوک کوه یخ جرایم علیه مسلمانان را در این کشور نشان می‌دهد و به لحاظ بی تفاوتی نهاد‌های مسئول، اغلب موارد به پلیس گزارش نمی‌شود.