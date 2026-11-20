سران آلمان، فرانسه و انگلیس از اختصاص ۹۰ میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا به اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۷ خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سران آلمان، فرانسه، انگلیس و اوکراین در بیانی‌های مشترک، بر تداوم حمایت مالی و امنیتی اروپا از کی یف تأکید کردند و خواستار برقراری آتش بس در بخش انرژی و دریای سیاه شدند.

این چهار کشور همچنین از روسیه خواستند با برقراری آتش بس در بخش انرژی در طول فصل زمستان موافقت کند. آنها توقف درگیری‌ها در دریای سیاه را نیز برای تسهیل صادرات مواد غذایی ضروری دانستند.

در بخش دیگری از این بیانیه، بر ارائه تضمین‌های امنیتی الزام آور از نظر حقوقی به اوکراین همزمان با آغاز آتش بس تأکید شده است.