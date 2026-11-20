سهراب بختیاری‌زاده پس از مخالفت مدیرعامل با استعفای وی و حمایت قاطع باشگاه استقلال از ادامه همکاری، از تصمیم خود برای بازگشت به جمع آبی‌پوشان خبر داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از چند روز حاشیه و گمانه‌زنی درباره استعفای سهراب بختیاری‌زاده و اختلافاتش با مدیران باشگاه استقلال، سرمربی آبی‌پوشان با انتشار پیامی در فضای مجازی، از ادامه همکاری با استقلال خبر داد و تأکید کرد برای موفقیت این تیم و شادی هوادارانش به مبارزه ادامه می‌دهد.

سهراب بختیاری زاده اعلام کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، نام استقلال و شادی میلیون‌ها هوادار این تیم بزرگ است. نه نامی از من خواهد ماند و نه نامی از مدیران؛ اما استقلال بزرگ می‌ماند. من می‌جنگم؛ نه برای خودم، بلکه برای استقلال و شما هوادارانی که اولویت زندگی فوتبالی من هستید.