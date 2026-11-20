«شان کِرنکراس»، مدیر امنیت سایبری ملی آمریکا در دولت ترامپ، از سمت خود استعفاء داد. دونالد ترامپ «کرستن دیویس» را به جای کِرنکراس منصوب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «کرستن دیویس» را به جای « شان کِرنکراس » به‌عنوان مدیر جدید امنیت سایبری ملی آمریکا منصوب کرد.

به نقل از منابع غربی، این تصمیم در شرایطی اعلام شد که طی روز‌های اخیر، اختلال‌های متعددی در سامانه‌های ارتباطی، مالی، حمل و نقل و حتی شبکه‌های داخلی نهاد‌های امنیتی آمریکا رخ داده و نگرانی‌ها درباره آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال این کشور افزایش یافته است.

در یکی از مهمترین این موارد، اختلال در شبکه ارتباطی آژانس امنیت ملی آمریکا موجب از دسترس خارج شدن موقت شبکهٔ داخلی این سازمان شد؛ شبکه ای که کارکنان این نهاد برای تبادل اطلاعات طبقه بندی شده از آن استفاده می کنند.

در روز‌های گذشته سامانه‌های سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نیز با اختلال مواجه شدند که به توقف سراسری پرواز‌ها برای چندین ساعت و بروز تأخیر و لغو گسترده پرواز‌ها انجامید. در بخش مالی، اختلال در سامانه‌های داخلی بانک جیپی مورگان چیس باعث تأخیر در انجام برخی تراکنش‌های بانکی شد. همزمان، خدمات شرکت مایکروسافت و شرکت اپل نیز با مشکلاتی رو به رو شده بود.