به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از منابع غربی، این تصمیم در شرایطی اعلام شد که طی روز‌های اخیر، اختلال‌های متعددی در سامانه‌های ارتباطی، مالی، حمل و نقل و حتی شبکه‌های داخلی نهاد‌های امنیتی آمریکا روی داده و نگرانی‌ها درباره آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال این کشور افزایش یافته است.

در یکی از مهمترین این موارد، اختلال در شبکه ارتباطی آژانس امنیت ملی آمریکا موجب از دسترس خارج شدن موقت شبکهٔ داخلی این سازمان شد؛ شبکه ای که کارکنان این نهاد برای تبادل اطلاعات طبقه بندی شده از آن استفاده می کنند.

در روز‌های گذشته سامانه‌های سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نیز با اختلال مواجه شدند که به توقف سراسری پرواز‌ها برای چندین ساعت و بروز تأخیر و لغو گسترده پرواز‌ها انجامید. در بخش مالی، اختلال در سامانه‌های داخلی بانک جیپی مورگان چیس باعث تأخیر در انجام برخی تراکنش‌های بانکی شد. همزمان، خدمات شرکت مایکروسافت و شرکت اپل نیز با مشکلاتی رو به رو شده بود.