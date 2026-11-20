به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز جمعه برای گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های مازندران، البرز، تهران و سمنان، بارش باران، رعد و برق و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف پیش بینی شده است.

امروز در مناطق شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شمال شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در استان‌های گیلان و اردبیل وزش باد گرم جنوبی دور از انتظار نیست.