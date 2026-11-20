به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ادعای جدید مقامات آمریکایی مبنی بر «وجود نشانه‌هایی دال بر توسعه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک» توسط ایران، نوشت: مقامات آمریکایی بعد از پردازش دروغ بزرگ «تهدید هسته‌ای ایران»، اکنون ادعا کرده‌اند که نشانه‌هایی وجود دارد که ایران در حال توسعه سلاح‌های بیولوژیک یا شیمیایی است!

اتهام‌ها مدام تغییر می‌کنند ولی الگوی روایی همگی، یکی است؛ ظاهراً آنها انتظار دارند جهان به فراموشی جمعی دچار شده باشد؛ چیزی شبیه وضعیت «دوری»، ماهی فراموش‌کار انیمیشن «در جست‌وجوی نمو»!

آقای بقائی افزود: آیا مقامات آمریکایی انتظار دارند افکار عمومی نمایش بدنام کالین پاول در شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ را فراموش کرده‌ باشد؟ همان ویال کوچکی که او در دست گرفت و به‌عنوان نمونه‌ای بصری از تهدید تسلیحات کشتار جمعی ادعایی عراق به نمایش گذاشت؛ ویالی که بعدها به نمادی ماندگار از یکی از مهلک‌ترین فریب‌های سیاسی در تاریخ معاصر تبدیل شد.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: ادعاهای دروغ درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق، به ابزاری برای تحریک افکار عمومی، تزریق ترس و زمینه‌سازی برای حمله نظامی به این کشور تبدیل شد؛ حمله‌ای که پیامدهای آن نه‌فقط برای مردم عراق، بلکه برای کل منطقه و حتی خود آمریکا فاجعه‌بار بود.

و حالا دوباره در همان نقطه ایستاده‌ایم: تکرار ادعاهای شوم و روایت‌های دروغین که همان الگوی قدیمی را تداعی می‌کند.

پرسش اینجاست: آیا جهان از درس‌های فاجعه‌بار سال ۲۰۰۳ چیزی آموخته است، یا قرار است اجازه دهد باز هم به راحتی فریبش دهند؟