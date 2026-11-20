به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی جدید «به رنگ آفتاب» به کارگردانی «کاران سینگ تیاگی»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آکشی کومار، رانگاناتان مدهوان، آنانیا پاندی، رجینا کاساندرا و وکی کوشل آمده است: در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹، ژنرال بریتانیایی رجینالد دایر به سوی هزاران هندی بی‌دفاع که در باغ جلیان‌والا تجمع کرده‌اند آتش می‌گشاید و یکی از تلخ‌ترین قتل‌عام‌های دوران استعمار رقم می‌خورد. چتانکاران سانکاران نایر، وکیل سرشناس هندی که ابتدا به امپراتوری بریتانیا اعتماد داشت، با دیدن شواهد پنهان‌کاری و جنایت تصمیم می‌گیرد حقیقت را آشکار کند و با کمک وکیل جوانی به نام دیلریت گیل، ژنرال دایر را به دادگاه می‌کشاند. در جریان محاکمه، وکیل بریتانیایی نویل مک‌کینلی با طرح اتهامات مختلف و حتی شهادت دروغ علیه نایر، تلاش می‌کند اعتبار او را نابود کند؛ اما نایر با افشای دروغ‌ها و مدارک نظامی، مسئولیت دایر در قتل‌عام را ثابت می‌کند. با این حال، طرفداران حکومت بریتانیا با رشوه و تهدید اعضای هیئت منصفه، رأی دادگاه را به سود دایر تغییر می‌دهند و نایر نیز به دلیل استفاده غیرقانونی از اسناد محرمانه از ادامه وکالت محروم می‌شود. اما ...

فیلم سینمایی جدید «روز‌های بهتر» به کارگردانی «اچوارتز آواز»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی لارس بریگمن، کاسپار فیلیپسون و سباستین جسن؛ درباره سه برادر به نام‌های اسکار، کارل و لوکاس است که چند سال قبل مادرشان را در اثر سرطان از دست داده‌اند و همه پس از مرگ مادر شهر زادگاه و به دنبال آن پدر را ترک کرده و فقط دورا دور جویای احوال او هستند. لوکاس به علت افسردگی گوشه گیر شده و کار و تحصیلش را نیمه کاره رها کرده. کارل درگیر سرطان شده، اما حاضر نیست بپذیرد و دکتر برود و لوکاس نیز پرخاشگر و شکست خورده است؛ و همه از هم دور افتاده‌اند. تا این که کارل نامه‌ای از دادگاه دریافت می‌کند و متوجه می‌شود پدرش مقروض است؛ و به همین دلیل با هم بعد از مدت‌ها به شهر زادگاهشان می‌روند. پدر پسر‌ها نانوا است و ایده‌ای که برای حفظ نانوایی دارد پخت یک کیک بزرگ به شکل کنده درخت است. او به سرعت این ایده با کمک پسرهایش عملی می‌کند و پول زیادی هم کسب می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی «قله برودپیک» به کارگردانی «لژک داوید»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ماجا اوستازوسکا، داوید اوگرودنیک و مارسین چارنیک خواهید دید: یک گروه کوهنورد لهستانی در تلاش برای صعود به قله برودپیک از قله‌های بالای ۸۰۰۰ متری رشته کوه هیمالیا ناکام می‌مانند. ماسیج یکی از اعضای گروه به اصرار خودش و به همراه یکی دیگر از اعضا، تصمیم می‌گیرد از مسیر دیگری به این صعود ادامه دهند. او بالاخره با دشواری تمام و به تنهایی موفق می‌شود قله را فتح کند، اما در مسیر بازگشت زمین گیر می‌شود و در شرایط دشواری گروه امداد او را پایین می‌آورد. از ماسیج تقدیر می‌شود و جوایز بسیاری دریافت کرده و خود و خانواده اش در این موفقیت غرق در خوشحالی هستند که سه ماه بعد همراه ماسیج در مقاله‌ای اعلام می‌کند که در اصل ماسیج قله را فتح نکرده بلکه به پیش قله‌ای رسیده که تنها هفده متر با قله اصلی فاصله داشته. وقتی ماسیج پشت بی سیم اعلام می‌کند قله را فتح کرده، در ابتدا آنها هم شک نمی‌کنند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «یگان ویژه» به کارگردانی «لی یو چن»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لینگسانگ ژائو، ژیوان ژنگ و ژنگ ژی یوآن خواهید دید: میائو جیانگ جوانی که پدر پلیسش در زمان نوجوانی توسط خلافکار‌ها کشته شده و برادر بزرگش لی که پلیس است از او می‌خواهد به یگان ویژه بپیوندد ولی او به علت از دست دادن پدرش به این کار علاقه‌ای ندارد. تا این که ناظر کشته شدن برادرش توسط باند خلافکار‌ها می‌شود. در نتیجه تصمیم می‌گیرد به یگان ویژه پلیس بپیوندد. پس از گذراندن تمرین‌های سخت به فرماندهی دوست برادرش کنگ، پلیس یگان ویژه می‌شود. زمانی که برای خوردن غذا به همراه همکلاسی خودش یو که خواهر کنگ است به رستوران می‌رود با باند خلافکار‌ها مواجه می‌شود. او با تعقیب جی برادر شیرن خلافکار‌هایی که برادرش را کشتند را پیدا می‌کند و مبارزه میائو با جی باعث کشته شدن جی می‌شود. افراد شیرن، یو را گروگان می‌گیرند. شیرن به میائو می‌گوید در سرقت از بانک باید با آنها همکاری کند تا یو زنده بماند. او مجبور به قبول می‌شود. پس از سرقت میائو موضوع را به فرمانده کنگ*

فیلم سینمایی «مهمان مامان» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مادر باخبر می‌شود که خواهرزاده‌اش به همراه نوعروس خود قرار است به مهمانی نزد او بیایند، مادر برای این که حفظ آبرو کند، دستپاچه و نگران است، اما هنوز پدر، یدالله نیامده و هر لحظه ممکن است میهمانان از راه برسند. در خانه هیچ وسیله پذیرایی وجود ندارد، مادر دست به دامان همسایه‌ها و آشنایانش می‌شود. همسایه‌های دیگر، بقیه مواد مورد نیاز شام ایده ال مادر را تهیه می‌کنند، عاقبت شام حاضر است، مهمانان و همه ساکنان خانه بر سر سفره می‌نشینند، مادر خوشحال از آبروداری و مهمانان آماده رفتن هستند، که با اصرار بی‌دلیل یدالله، مهمانان برای ماندن آن شب در خانه مادر رضایت می‌دهند مادر که طاقتش به پایان رسیده، در اوج ناراحتی، بیهوش می‌شود و ...

گلاب آدینه، حسن پورشیرازی، پارسا پیروزفر، امین حیایی، فریده سپاه منصور و نسرین مقانلو در فیلم سینمایی «مهمان مامان» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «والدی قهرمان» به کارگردانی «کریستوفر روس»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ماسیج کاراس، آملیا فیالکووسکا و پاتریک سیمک؛ داستان یک نوجوان به نام والدوک (والدی) است که با مادرش زندگی می‌کند و زندگی او شده بازی کردن با رایانه و مادرش هم او را بسیار لوس بار آورده است. به ناگهان یک زلزله در زندگی او رخ می‌دهد و او متوجه می‌شود خاله مادرش می‌آید که از او مراقبت کند تا مادرش برای شیمی درمانی راهی بیمارستان شود. خاله مادرش زنی بسیار دنیا دیده است که با روش‌های خود از والدوک کار می‌کشد و او را به سمت مسئولیت پذیر شدن و داشتن یک رفتار مسئولانه سوق می‌دهد. این خاله که خود را در مرگ خواهرش مقصر می‌داند سعی می‌کند این مسئله را در مورد دختر و نوه او جبران کند که ...

فیلم سینمایی جدید «سامورایی در زمان» به کارگردانی «جون ایچی یاسودا»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مکیا یاماگوچی، نوریماسا فوکه، یونو ساکورا و رانتارو مینه خواهیم دید: کوزاکو سامورایی از قبیله آیزو است که قبیله اش با قبایل دیگر از جمله قبیله چوشو در مبارزه هستند. در این مبارزه کوزاکو با یاماماتا حمله می‌کند ولی رعد و برق به آنها می‌خورد و بعد کوزاکو زمین می‌خورد و در سر لوکیشن فیلم‌های تاریخی و سامورایی چشم باز می‌کند. او ابتدا متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی افتاده و فقط از ظاهر شهر و مردم تعجب می‌کند ولی بعد متوجه می‌شود که او از زمان گذشته آمده و از دوره سامورایی‌ها ۱۴۰ سال گذشته است. کوزاکو در لوکیشن فیلم زخمی می‌شود و او را به بیمارستان می‌رسانند ولی او از بیمارستان فرار می‌کند. دستیار کارگردان زنی به نام یاماموتو او را به خانه والدینش می‌برد تا از او پرستاری نمایند و کوزاکو کم کم وارد بازیگری ژانر‌های سامورایی می‌شود و ...

فیلم سینمایی «در بروژ» به کارگردانی «مارتین مک‌دونا»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کالین فارل، برندان گلیسون و رالف فاینس خواهیم دید: آخرین کار دو آدم کش ایرلندی، کن و ری در کلیسایی در لندن، به مشکل بر می‌خورد و رئیس آن دو دستور می‌دهد که به بروژ در بلژیک بروند و منتظر تماس او باشند. در بروژ کن آرام آرام به این شهر تاریخی علاقه پیدا می‌کند، در حالی که ری هم چنان در عذاب وجدان به سر می‌برد که ...

فیلم سینمایی «تیل» به کارگردانی «چینونیه چوکو»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جیمی رنل، جالین هال و دانیل ددوایلر آمده است: مامی تیل، مادرسیاه پوستی است که با پسر چهارده ساله خود امت تیل، زندگی گرم و شیرینی دارد. امت برای دیدار با اقوام خود قرار است به می‌سی‌سی‌پی برود. مکانی که هم‌چنان نژادپرستی بر علیه سیاه‌پوستان در جریان است. امت که روحیات شوخ‌طبعانه‌ای دارد در می‌سی‌سی‌پی با یک زن سفید‌پوست شوخی می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا گروهی از سفید‌پوستان نژادپرست او را از خانه اقوامش خارج کنند و تا سر حد مرگ کتک بزنند و پس از شلیک یک گلوله به سرش جسد او را در رودخانه بیندازند. پس از این اتفاق، مادر امت، کشته‌شدن پسرش و تشییع پیکر او را به حرکتی برای احقاق حق سیاه‌پوستان، برقراری عدالت برای پسرش و حرکتی ضد نژادپرستی بدل ساخت. او اجازه داد تا از صورت له‌شده فرزندش عکس گرفته شود و در تمام روزنامه‌ها چاپ شود. هم‌چنین در مراسم یادبود پسرش تابوت او را باز گذاشت تا همه متوجه عمق جنایتی که علیه سیاه‌پوستان برقرار است، شوند. مامی تیل سپس شجاعانه به می‌سی‌سی‌پی سفر کرد و در دادگاه رسیدگی به پرونده قتل پسر خود که تحت نظر یک قاضی و هیئت منصفه کاملاً سفیدپوست و نژادپرست برگزار می‌شد، شرکت کرد، اما ...

فیلم سینمایی «حماسه قهرمانان» به کارگردانی «جمشید حیدری»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم از این قرار است که: جمعه جمال زهی، با پایان یافتن تحصیلاتش در زمینه علوم ارتباطات و ماهواره‌های مخابراتی، با مدرک دکترا به ایران می‌آید تا در یک عملیات نفوذی در خاک عراق شرکت کند که ...

ابوالفضل پورعرب، حسن جوهرچی، لیلا بوشهری، مهدی فقیه، حبیب دهقان نسب و زهره شفیعی در فیلم سینمایی «حماسه قهرمانان» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تکه‌های گمشده» به کارگردانی «کریستفر کانتول»، دیگر فیلمی است که شبکه نمایش ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌کند.

داستان این فیلم با بازی آرون پل، دنی مورفی، مری الیزابت وینستد و اسکوت مک نیری؛ درباره پسربچه‌ای ده ساله و ناشنواست که در پی مواجه شدن با مردی زخمی، تصمیم می‌گیرد به او کمک کند، اما دوستی عمیقی که بین این دو نفر شکل می‌گیرد ماجرا‌هایی را به دنبال دارد ...

فیلم سینمایی «حکومت نظامی» به کارگردانی «کوستا گاوراس»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می کند.

در این فیلم با بازی ژاک وبر، ایو مونتان، رناتو سالواتوری و او. ئی. هاسه خواهید دید: چریک‌های چپ گرای توپامارو کنسول کشور برزیل و یک آمریکایی را گروگان می‌گیرند و مورد بازجویی قرار می‌دهند. آنها معتقدند که این آمریکایی در پوشش کارشناس سازمان همکاری‌های عمرانی، پلیس سیاسی اروگوئه را برای سرکوب جنبش‌های دانشجویی و مردمی تعلیم می‌دهد و کنسول برزیل نیز عامل دیکتاتور وقت این کشور در اروگوئه است. توپامارو‌ها با ارائه اسنادی اثبات می‌کنند که دولت اروگوئه از شکنجه و ترور شخصیت‌های آزادی خواه این کشور توسط نیرو‌های تحت تعلیم مایکل سانتوره مطلع است و ...

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی جدید «چارلی قهرمان» به کارگردانی «جان هامبرگ»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

داستان این پویانمایی درباره پسری ۱۰ ساله به اسم ویلی است که همیشه دلش می‌خواست یک ابرقهرمان باشد. اما وقتی برادر کوچکش چارلی با قدرت‌های یک ابرقهرمان واقعی به دنیا می‌آیند، تمام نقشه‌هایش، نقش بر آب می‌شود. ویل، آرزو داشت مثل پدرش که یک پلیس است، یک ابرقهرمان باشد و به مردم کمک کند. اما وقتی چارلی، برادر کوچکش با قدرت ذاتی ابرقهرمانی به دنیا می‌آید، احساس می‌کند مادر و پدرش مثل قبل به او توجهی ندارند. این موضوع برای ویل بسیار ناراحت‌کننده است و باعث می‌شود کمی به چارلی حسادت کند. در همین گیرودار، یک دانشمند شرور، تهدیدی برای شهر ایجاد می‌کند که گرۀ آن به دست ویل و چارلی باز می‌شود. اما مهم‌ترین چیز آن است که آیا این دو برادر راضی می‌شوند برای نجات شهر، اختلاف‌ها را کنار بگذارند و باهم متحد شوند و ...

فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ستاد نیرو‌های هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران رو‌به‌رو شده و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی می‌کند، جهت حفاظت از هواپیمای استراتژیک، میگ میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمباران‌های هوایی و مصون ماندن آنها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم می‌گیرد آنها را به سه پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند. در مقابل ستاد نیرو‌های هوایی ایران نیز طرح بمباران این سه پایگاه را که به نام پایگاه‌های اچ ۳ موسومند مطرح می‌نماید. در پی آن در سحرگاه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هشت فروند جنگنده بمب افکن فانتوم ...

جعفر دهقان، زنده یاد محمد کاسبی و حسین یاری در فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سه ماهی» به کارگردانی «حمیدرضا قربانی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سلامت با زیرنویس ویژه ناشنوایان پخش می‌شود.

این فیلم داستان زنی به نام الهام است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است تا این که.

هانیه توسلی، علیرضا کمالی، بابک کریمی، بهرام شاه محمدلو، امید روحانی و رویا افشار در فیلم سینمایی «سه ماهی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اورست» به کارگردانی «بالتازار کرماکور»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴ k) پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی جیسون کلارک، انگ فولا شرپا و توماس‌ام. رایت مربوط به صعود گروهی هشت نفره است. در صبح روز ۱۰ می، کوهنوردان از دو هیئت اعزامی، حرکت نهایی خود را برای صعود آغاز می‌کنند. با یک اتفاق کوچک، کولاک شدیدی آغاز می‌شود. تاکنون انسان با چنین کولاک شدیدی مواجه نشده بود. وقوع برف شدید و کولاک، باعث اتفاقات وحشتناکی می‌شود. در راه صعود به بلندترین قله جهان، خطرات زیادی جان آنها را تهدید می‌کند که ...