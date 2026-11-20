مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش از طراحی سامانه‌ای ویژه برای تسهیل تردد و ارائه خدمات به مسافران دارای اختلال طیف اُتیسم در فرودگاه کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نصرالله زمانی گفت: این سامانه با هدف شناسایی نیاز‌های ویژه مسافران دارای اختلال طیف اُتیسم پیش از ورود به فرودگاه طراحی می‌شود.

او افزود: خانواده‌ها و مسافران می‌توانند با ثبت اطلاعات هویتی، شماره تماس و اطلاعات پرواز در این سامانه، پیش از مراجعه به فرودگاه، شرایط لازم برای دریافت خدمات ویژه را فراهم کنند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان فرودگاه خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی نیاز‌های مسافران دارای اختلال طیف اُتیسم، هماهنگی‌های لازم در بخش‌های پذیرش، ایمنی و امنیت انجام می‌شود تا روند عبور از فرودگاه و سوار شدن به هواپیما با آرامش و کمترین دغدغه انجام شود.

نصراله زمانی، از تعیین نماینده‌ای برای پیگیری و هماهنگی خدمات ویژه مسافران دارای اختلال طیف اُتیسم خبر داد.