مسابقه میدان‌یار با هدف تقویت روحیه همبستگی، مشارکت اجتماعی و ارتقای مهارت‌های عمومی، در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی غلامی، تهیه کننده میدان یار کیش، گفت: مسابقه با رویکردی رقابتی، آموزشی و مشارکتی طراحی شده و بستری برای نمایش توانمندی‌ها، مهارت‌ها و ظرفیت‌های فردی و گروهی شرکت‌کنندگان فراهم کرده است.

او افزود: میدان‌یار در چهار محور نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای برگزار و آشنایی با مهارت‌های نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، رجزخوانی، پرچم‌گردانی، شعارنویسی و تولید محتوای رسانه‌ای از جمله بخش‌های این رقابت است.

غلامی گفت: در این رویداد، شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های رقابتی، توانایی‌های خود را محک می‌زنند و در کنار رقابت، مهارت‌هایی همچون همکاری، مسئولیت‌پذیری و تعامل گروهی را تجربه می‌کنند.

او افزود: تصویربرداری و پخش مسابقه میدان‌یار از مرداد امسال آغاز شد و هشتمین قسمت آن با حضور نوجوانان شرکت‌کننده و همراهی تماشاگران تصویربرداری شد.