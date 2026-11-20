به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک زهرا بهروزآذر در فضای مجازی به این شرح است: موفقیت ⁧مرضیه جعفری⁩، هم در عنوان پرافتخاری که کسب کرده و هم در مسیر دشوار و درخشانی که با اراده و شایستگی پیموده، ستودنی است. او برای دومین سال پیاپی بهترین سرمربی زن فوتبال آسیا شد؛ افتخاری برای ایران و الگوی الهام‌بخش برای دختران ایرانی. تبریک به او، خانواده‌ او و مردم ایران.

گفتنی است، مرضیه جعفری، سرمربی ملی‌پوشان فوتبال زنان ایران و خاتون بم، جایزه بهترین سرمربی زن سال آسیا را برای دومین بار پیاپی، در سی‌امین دوره آیین جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا در بانکوک به دست آورد.