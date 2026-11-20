دومین کتابخانه سیار خراسان شمالی با هدف گسترش دسترسی به منابع مطالعاتی و ارائه خدمات کتابخانه ای ، پیش از عزیمت به شیروان، با حضور استاندار در محل اداره کل کتابخانه های عمومی استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، برای راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه سیار شیروان ، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

خراسان شمالی از نظر سرانه مطالعه و میزان عضویت در کتابخانه‌ها، رتبه دوم کشور را دارد. کتابخانه سیار با هدف گسترش دسترسی به منابع مطالعاتی و ارائه خدمات کتابخانه‌ای به مناطق فاقد کتابخانه راه‌اندازی شده است.

بهمن نوری استاندار خراسان شمالی نیز در بازدید از کتابخانه سیار شیروان، این اقدام را راهکاری مؤثر برای گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی به کتاب در مناطق دوردست دانست و گفت: کتابخانه سیار راهی مؤثر برای کتابخوان کردن افرادی است که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند و دسترسی به کتابخانه ندارند و در این طرح، کتاب را به میان مردم می‌بریم.

وی با ارزشمند خواندن این اقدام، افزود: کتاب‌های موجود در کتابخانه سیار برای گروه‌های سنی مختلف در نظر گرفته شده و می‌تواند زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از کتاب و منابع مطالعاتی را فراهم کند.