در نخستین روز از هفتهٔ بسیج و در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه خرم‌آباد، پیام ویژهٔ فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم سلحشور و غیور این دیار، در مراسمی‌ با حضور مردم بصیر و ولایتمدار رونمایی و توسط نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه خرم‌آباد قرائت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،این پیام، بازتاب‌دهندهٔ حضور آگاهانه، اقتدارآفرین و تاریخ‌ساز مردم لرستان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی است.

حضور پرشور شما مؤمنان و نمازگزاران عزیز، جلوه‌ای دیگر از پیوند ناگسستنی امت و ولایت را به نمایش خواهد گذاشت.

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه خرم آباد هم سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان است.