به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان ملی و استانی، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی، مداحان و خادمان اهل‌بیت(ع) و پیرغلامانی از ایران و ۱۰ کشور جهان در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار شد.

این آیین با اجرای برنامه‌های متنوع مذهبی و فرهنگی همراه بود و در آغاز مراسم، مداحانی از کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان و پاکستان به مدیحه‌سرایی پرداختند.

تجلیل از بانوان مداح اهل‌بیت(ع)، پیرغلامان کشورهای حاضر و خادمان مکتب حسینی، از بخش‌های محوری این مراسم بود.

در این مراسم از سال‌ها خدمت خالصانه پیرغلامان و تلاش خادمان در پاسداشت و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده قدردانی شد.

در پایان این رویداد نیز استاندار آذربایجان‌غربی، پرچم بیست‌وچهارمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی را به نمایندگان استان مازندران میزبان دوره آینده، اهدا کرد.

میزبانی ارومیه از این اجلاس بین‌المللی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی آذربایجان‌غربی و میزبانی از ارادتمندان اهل‌بیت(ع) از کشورهای مختلف فراهم کرد.