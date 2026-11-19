مدیر روابط عمومی اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه موتورسیکلت در گلبهار، پنج مصدوم برجا گذاشت.

محمد علیشاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی افزود: این حادثه ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه امشب به اورژانس اطلاع داده شد که بلافاصله عوامل اورژانس به همراه دو دستگاه آمبولانس محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این تصادف که در خیابان جمهوری ۲۹ شهر جدید گلبهار اتفاق افتاد، پنج نفر مصدوم شدند که به بیمارستان ثامن الائمه چناران منتقل شدند.