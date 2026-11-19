برنامه کیش و زندگی همزمان با رویداد رسانه‌ای ایران جان، خراسان شمالی ایران با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جلوه‌های فرهنگی این استان، میزبان خانواده‌ای از استان خراسان شمالی شد.

معرفی فرهنگ و آداب و رسوم خراسان شمالی در کیش و زندگی

معرفی فرهنگ و آداب و رسوم خراسان شمالی در کیش و زندگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تهیه کننده برنامه کیش و زندگی، گفت: خانواده‌ای از اسفراین، میزبانی عوامل برنامه کیش و زندگی در منزل خودشان، بخشی از فرهنگ و هویت زادگاهشان را به مخاطبان معرفی کردند.

مژگان ملک محمدی، گفت: پخت یکی از غذا‌های محلی خراسان شمالی، معرفی صنایع دستی و روایت آداب‌ورسوم این خطه، بخش‌هایی از این دورهمی خانوادگی بود که فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با تنوع فرهنگی و قومی ایران فراهم کرد.

او افزود: برنامه تلویزیونی کیش و زندگی با رویکرد معرفی فرهنگ مناطق مختلف کشور، تلاش دارد ظرفیت‌ها، سنت‌ها و داشته‌های فرهنگی اقوام ایرانی را در فضایی صمیمی و از زبان خانواده‌ها روایت کند.