به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی‌اصغر غلامزاده" گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های پلیسی مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بنلی در منزل فردی مشکوک، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه روستای رباط‌قربیل از توابع شهرستان گرمه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و شناسایی محل نگهداری موتورسیکلت، با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از منزل متهم یک دستگاه موتورسیکلت بنلی سرقتی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه اضافه کرد: در این عملیات متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه موتورسیکلت مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.