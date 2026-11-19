دادستان کرمانشاه، خبر تیراندازی به پدر مرحوم سوگند صیادی را تکذیب کرد و گفت: متهم در بازداشت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا کریمی، خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی، مبنی بر تیراندازی میلاد صیادی به پدر سوگند صیادی و مجروح شدن او را تکذیب کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اظهار داشت: متهم در حال حاضر در بازداشت است و تحقیق‌ها از او درباره موضوع اتهام ادامه دارد.

کریمی، مطلب‌های منتشرشده درباره آزاد بودن، وقوع تیراندازی، شلیک گلوله و مجروح شدن متهم را از اساس، تکذیب و آن را عاری از صحت عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اضافه کرد: پرونده مرگ سوگند صیادی، دانش‌آموز کرمانشاه، با حساسیت و به‌طور جدی در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و انتشار چنین خبرهای کذب و بی‌اساس، موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود که خط قرمز این دستگاه است.

کریمی با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده مرحوم سوگند صیادی با دقت و از مسیر قانونی دنبال می‌شود، تصریح کرد: همه ابعاد این پرونده در بررسی قضایی قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی، فقط از طرف مراجع رسمی انجام خواهد شد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه در پایان تذکر داد که رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید در انتشار خبرهای مربوط به این پرونده، حساسیت و مسئولیت‌پذیری لازم را داشته باشند و از بازنشر شایعه‌ و مطلب‌های کذب، خلاف واقع و بدون اعتبار، خودداری کنند؛ بدیهی است که انتشار خبرهای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و رسانه با دقت و حساسیت در رصد و پیگیری قرار دارد و با افراد خاطی به شدت و بدون هیچ‌گونه اغماض، برخورد می‌شود.