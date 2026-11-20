در یک حادثه تلخ در ویلایی روستایی در شیروان ، ۳ دانشجو بر اثر مسمومیت ناشی از دود بخاری نفتی جان باختند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، فرمانده انتظامی شیروان از مسمومیت ۴ دانشجو بر اثر دود بخاری نفتی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدسعید عزیزی در تشریح این حادثه گفت: ۴ نفر از دانشجویان برای تفریح به یکی از روستا‌های اطراف شیروان رفته بودند که متأسفانه به علت رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام استفاده از بخاری نفتی، دچار مسمومیت ناشی از دود این وسیله گرمایشی شدند.

وی افزود: در این حادثه ۳ نفر از دانشجویان جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد که خوشبختانه وضعیت جسمانی وی رو به بهبود است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با توجه به ضرورت تهویه مناسب محیط و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.

سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به اصول ایمنی در استفاده از هر نوع وسایل گرمایشی اعم از گازی ، نفتی ، برقی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.