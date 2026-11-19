در هفته بسیج ۱۴۰۵ با همکاری شبکه دنا و سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تحولات و خدمات ۴۸ ساله انقلاب در استان تبیین می شود.

هم افزایی شبکه دنا و سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد برای روایتی متفاوت و اثرگذار در هفته بسیج

هم افزایی شبکه دنا و سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد برای روایتی متفاوت و اثرگذار در هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ زریر فرضی‌زاده معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان در نشست با مسئولان و برنامه سازان شبکه دنا بسیج را از ابتکارات امام راحل دانست و افزود: در هفته بسیج امسال تلاش می شود با همکاری صداوسیما، تحولات و خدمات انقلاب در کهگیلویه و بویراحمد طی ۴۸ سال گذشته به خوبی تبیین و مشخص شود.

وی با بیان اینکه همه باید برای اعتلای نام ایران و عزت انقلاب اسلامی تلاش کنیم گریزی به حضور خود در صدا و سیما در هفته بسیج سال گذشته زد و افزود: انصافاً از آذر سال قبل که به صدا و سیمای استان آمدم تا امروز احساس می‌کنم کارکنان شبکه دنا حتی یک روز هم محل کار را ترک نکرده‌اند و مدام در حال کار هستند.

مدیر کل صدا و سیمای استان هم صداوسیما را یگان عملیات روانی نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: شبکه دنا همچنان که در پوشش اجتماعات شبانه از ابتدای جنگ تاکنون جایگاه برتر کشور را در بین صدا و سیمای استان‌ها کسب کرده است در هفته بسیج نیز تمام قد پای کار خواهد آمد.

سید شهریار گنجی جنگ اخیر را جنگ بین تمام جهان کفر با ایران انقلابی و اسلامی دانست و با اشاره به ایثار و رشادت سپاه در جنگ با دشمن خاطرنشان کرد: اگر سپاه عزیز و میوه انقلاب است به این دلیل است که پاسداران از سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون خود بسیجی‌اند و داوطلبانه و با باور‌های عمیق انقلابی عضو سپاه شدند.

سرهنگ خردمند معاون فرهنگی سپاه فتح استان هم از تلاش‌های مجموعه رسانه ملی و شبکه دنا در تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب و انعکاس بعثت مردمی انقلابی استان قدرشناسی کرد و گفت: صداوسیمای استان تا به امروز در انعکاس برنامه‌های انقلاب و همکاری با سپاه استان، سنگ تمام گذاشته است.