رییس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: میزان کمک‌ها و تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در سال گذشته با ثبت رکورد جدیدی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حمیدرضا شاه‌حسینی در جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز لرستان، اظهار کرد: خیرین در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و حتی در روزهای جنگ تحمیلی دوم نیز پای کار آموزش و آینده فرزندان ایران ایستادند و نشان دادند مدرسه‌سازی را مسوولیتی اجتماعی و سرمایه‌گذاری ماندگار برای کشور می‌دانند.

وی با اشاره به روند افزایشی مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی افزود: میزان کمک‌های خیرین مدرسه‌ساز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود شرایط دشوار اقتصادی، به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.