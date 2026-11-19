علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش کشورمان با پیشی گرفتن از دو رقیبش فراس البریکان و سالم الدوساری از عربستان مرد سال آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش کشورمان با پیشی گرفتن از دو رقیبش فراس البریکان و سالم الدوساری از عربستان مرد سال آسیا شد.

مراسم برترین‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۶ بعد از ظهر امروز در بانکوک تایلند برگزار شد و فوتبال ایران با ۵ نامزد ۲ جایزه را کسب کرد.

به گزارش پایگاه‌ای اف سی از کوالالامپور در سی امین آیین گالای فوتبال آسیا ۲۰۲۶ که در سالن تئاتر آکسرا کینگ پاور در شهر بانکوک تایلند برگزار شد علیرضا بیرانوند به سبب درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ مرد سال لقب گرفت. این دومین بار پس از سال ۲۰۱۹ بود که بیرانوند ۳۴ ساله نامزد این جایزه شد و این بار آن را کسب کرد.