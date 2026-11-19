\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c\u200c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u0637\u0631\u062d \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0647 \u0641\u062c\u0631 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n \n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0