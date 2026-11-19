فرمانده پایگاه دوم شکاری تبریز با خانواده شهید اکبر احمدی در مراغه دیدار و از صبر و ایثار آن‌ها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت روز تکریم از همسران شهدا امیر سرتیپ دوم داریوش سلیمانی به همراه رئیس عقیدتی پایگاه و جمعی از مسئولین ضمن حضور در منزل شهید احمدی از این شهید جنگ تحمیلی سوم با قرائت فاتحه یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

امیر داریوش سلیمانی فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز هدف از این دیدار را نکوداشت مقام شهید و جایگاه رفیع خانواده‌های این عزیزان و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست.

در این دیدار‌ از تابلوی نقاشی تمثال شهید احمدی که توسط هنرمند کانون بسیج هنرمندان مراغه خانم زهرا بهشتی طراحی شده بود رونمایی و از صبر و استقامت خانواده شهید تجلیل شد.