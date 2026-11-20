به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ گل محمدزاده گفت: در پی بروز اختلاف میان دو شهروند بجنوردی بر سر جای پارک خودرو ، مشاجره طرفین به درگیری انجامید که متأسفانه یکی از افراد در جریان این حادثه جان خود را از دست داد.

وی افزود: با پیگیری مأموران پلیس آگاهی استان، فرد متهم شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی و روشن شدن ابعاد حادثه به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد تاکیدکرد: کنترل خشم و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی، گاهی می‌تواند از وقوع حوادثی با پیامد‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.