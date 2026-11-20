درگیری و مرگ یک نفر به خاطر چندمتر جای پارک در بجنورد
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از وقوع یک درگیری بر اثر اختلاف بر سر جای پارک خودرو خبر داد که متأسفانه به فوت یکی از طرفین منجر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، سرهنگ گل محمدزاده گفت: در پی بروز اختلاف میان دو شهروند بجنوردی بر سر جای پارک خودرو ، مشاجره طرفین به درگیری انجامید که متأسفانه یکی از افراد در جریان این حادثه جان خود را از دست داد.
وی افزود: با پیگیری مأموران پلیس آگاهی استان، فرد متهم شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی و روشن شدن ابعاد حادثه به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد تاکیدکرد: کنترل خشم و پرهیز از تصمیمهای هیجانی، گاهی میتواند از وقوع حوادثی با پیامدهای جبرانناپذیر جلوگیری کند.