به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در سومین جشنواره هفته نگارگری تبریز ۱۹۶ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۱۷۶ اثر پس از ارزیابی برای حضور در نمایشگاه پذیرفته شد.

احمدی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در این مراسم سومین جشنواره هفته نگارگری را رویدادی ارزشمند و جلوه‌ای از ذوق، اندیشه و هویت فرهنگی دانست و گفت:نگارگری زبان فرهنگ و روایتگر تاریخ و اندیشه مردمانی است که هنر را با معرفت و حکمت را با معنویت پیوند می‌زنند.

احمدی با بیان اینکه نگارگری زبان فرهنگ و روایتگر تاریخ و اندیشه مردمان است گفت:در این هنر، معرفت با هنر و حکمت با معنویت پیوند خورده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به جایگاه تاریخی این شهر در هنر نگارگری افزود: جایگاه تبریز در این عرصه غیرقابل انکار است و این شهر از خاستگاه‌های برجسته هنر نگارگری ایران به شمار می‌رود.

احمدی همچنین با تاکید بر پیشینه غنی مکتب نگارگری تبریز خاطرنشان کرد:این مکتب در دوره‌های مختلف تاریخی نقش ماندگاری در اعتلای هنر نگارگری داشته است.

سومین جشنواره هفته نگارگری تبریز در دو بخش هنری و علمی برگزار شد و در بخش هنری آثار نگارگری، گل‌ومرغ، تذهیب، تشعیر و مثنی‌سازی از ۲۴ تا ۲۸ آبان‌ماه در خانه فرهنگ تبریز و نگارخانه‌های میرعلی تبریزی و استاد یاسمی به نمایش درآمد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های هنر نگارگری و حمایت از هنرمندان این رشته برگزار شد.