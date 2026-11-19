به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، دیانتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: سرشماری حیات‌وحش مناطق گرمسیری استان با مشارکت ۱۳ گروه و حضور ۵۰ کارشناسان محیط زیست، محیط‌بانان، تشکل‌های زیست‌محیطی، بازنشستگان و دوستداران طبیعت آغاز شد.

دیانتی نسب افزود: هدف از این برنامه، اطلاع از وضعیت جمعیت حیات‌وحش، بررسی شرایط زیستگاه‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق حفاظت‌شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری نیروهای محیط زیست، تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی، مشکلات و چالش‌های موجود در زیستگاه‌ها شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان، جوامع محلی و دستگاه‌های اجرایی، توسعه برنامه‌های آموزشی و افزایش مشارکت مردم می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست و حیات‌وحش داشته باشد.

روح‌الله عزیزی، مسئول محیط زیست شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به ظرفیت‌های منطقه حفاظت‌شده خائیز گفت: در این منطقه ۶ منبع ذخیره آب و ۲۵ واحد آبشخور برای تأمین آب سالم حیات‌وحش وجود دارد و گونه کل و بز وحشی، گونه غالب جانوری این زیستگاه محسوب می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه خائیز از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار است، افزود: گونه‌هایی همچون کل و بز وحشی، کاراکال، پلنگ، کفتار و گراز در این منطقه زیست می‌کنند. همچنین پرندگان شکاری از جمله بحری، بالابان، چرخ و خانواده عقاب‌ها شامل عقاب دوبرادر و عقاب مارخور در این زیستگاه مشاهده می‌شوند.

وی با اشاره به پوشش گیاهی منطقه اضافه کرد: بلوط گونه غالب درختی خائیز است و در کنار آن درختانی همچون چیت‌کو، کلخنگ، بنه، کنار و بادام وحشی نیز در این منطقه وجود دارند.

وی آویشن کوهی را از مهم‌ترین گونه‌های گیاهان دارویی منطقه عنوان کرد و گفت: خائیز در چهار فصل سال از تنوع زیستی و ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی برخوردار است.

همچنین پاکیزه، کارشناس محیط زیست استان، هدف از سرشماری را بررسی وضعیت زیستگاه‌های حیات‌وحش، شناسایی بیماری‌های احتمالی، ارزیابی منابع آبی طبیعی و وضعیت آبشخورها عنوان کرد و افزود: نتایج این سرشماری پس از جمع‌بندی، مبنای برنامه‌ریزی برای حفاظت بهتر از منطقه قرار خواهد گرفت.