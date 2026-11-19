فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون از اجرای ۷۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ مدنیان‌منش فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون گفت: برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان‌ماه و با شعار «بسیج؛ جان فدای ایران، امید مستضعفان» آغاز می‌شود و با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی برگزار خواهد شد.

مدنیان منش افزود: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری نشست‌های بصیرتی و برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی، سرکشی از مناطق محروم و اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون همچنین از حضور بسیجیان در نماز جمعه و تجمعات شبانه خبر داد و اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان را از برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد.