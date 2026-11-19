اجرای ۷۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان مارگون
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون از اجرای ۷۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ مدنیانمنش فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون گفت: برنامههای هفته بسیج از ۲۹ آبانماه و با شعار «بسیج؛ جان فدای ایران، امید مستضعفان» آغاز میشود و با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، خدمترسانی و محرومیتزدایی برگزار خواهد شد.
مدنیان منش افزود: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری نشستهای بصیرتی و برنامههای فرهنگی و عقیدتی، سرکشی از مناطق محروم و اجرای طرحهای خدمترسانی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون همچنین از حضور بسیجیان در نماز جمعه و تجمعات شبانه خبر داد و اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان را از برنامههای شاخص این هفته عنوان کرد.
مدنیانمنش اضافه کرد: محور اصلی برنامههای امسال، تقویت همبستگی اجتماعی، جهاد تبیین و خدمت صادقانه به مردم، بهویژه در مناطق کمبرخوردار شهرستان است.